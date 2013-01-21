Власенко считает, что Немыре стоит подготовиться к атаке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня во время пресс-конференции.

“Я убежден в том, что аналогичная атака готовится на Григория Михайловича Немырю”, - сказал С.Власенко.

Он отметил, что, не найдя ничего в действиях Ю.Тимошенко, власть пытается “заткнуть всех, кто может говорить правду по делу Юлии Тимошенко”.

Кроме того, С.Власенко добавил, что власть пытается лишить Ю.Тимошенко права на защиту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, С.Власенко заявил, что против него уже возбуждены уголовные дела.

По его словам, речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается невыполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет об уплате средств при разделе общего имущества супругов.

В то же время, С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате десяти процентов исполнительного сбора.

Второй эпизод, по словам С.Власенко, касается якобы угона им автомобиля “Субару”. С.Власенко заявил, что 8 января этого года ему позвонили трое сотрудников Печерского райотдела столичной милиции и сообщили, что планируют возбудить против него уголовное дело по факту похищения автомобиля. В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам технический паспорт на этот автомобиль, согласно которому он является его владельцем.

Третий эпизод, добавил депутат, касается так называемого ”разбоя”. Он пояснил, что два году назад к нему на квартиру приходила его бывшая жена вместе с сотрудником социальной службы. С.Власенко утверждает, что его бывшая жена Наталия Окунская “тарабанила в дверь” и требовала ее впустить. По его словам С.Власенко, после того, как он открыл дверь, она стала снимать его на телефон.

С.Власенко отметил, что вынужден был отнять телефон, стереть это видео, а телефон он вернул Н.Окунской.

При этом, по его словам, это и называется “разбоем”.

“Два года назад никто не считал это разбоем, а две недели назад внезапно дали приказ истребовать это дело, и дал приказ Кузьмин лично”, - сказал С.Власенко.