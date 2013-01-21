Яценюк требует от Рыбака собрать Раду 29 января

11:31, 21 января 2013
Политика
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Яценюк направил Рыбаку письмо с требованием провести внеочередную сессию ВР 29 января.

Яценюк написал письмо Рыбаку

Оппозиция требует проведения 29 января внеочередной сессии Верховной Рады Украины для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопросов о политической ответственности руководителей СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генерального прокурора.

Соответствующее письмо председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк направил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку в понедельник, 21 января, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

В документе отмечается, что народные депутаты инициируют созыв внеочередной сессии Верховной Рады со следующей повесткой дня:

создание временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины при осуществлении ареста и заключения Ю.Тимошенко и Ю.Луценко;

- заслушивание информации генерального прокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко относительно ситуации с соблюдением прав политических заключенных в Украине, участия правоохранительных органов в политических преследованиях. В частности, информации относительно нарушения работниками правоохранительных органов конституционных прав и определенных законом гарантий деятельности народных депутатов, которое произошло во время посещения депутатами заключенной Ю.Тимошенко в харьковской больнице 18 января;

политическая ответственность министра внутренних дел и председателя Службы безопасности Украины за участие правоохранительных органов в политических преследованиях, нарушении прав и свобод граждан;

выражение недоверия генеральному прокурору Украины, следствием которого является его отставка от должности, в связи с участием органов прокуратуры в политических преследованиях и, в частности, выдвижением политически мотивированных обвинений Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

В «Батькивщине» отмечают, что этот проект повестки дня внеочередной сессии включает вопросы, на рассмотрении которых настаивала партия «УДАР Виталия Кличко».

Внеочередную сессию Верховной Рады Украины оппозиция требует провести 29 января.

В связи с этим А.Яценюк обращается к председателю парламента с требованием безотлагательно дать Аппарату Верховной Рады распоряжение на изготовление подписных листов для сбора подписей депутатов в поддержку проведения внеочередной сессии и для выражения недоверия генпрокурору.

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