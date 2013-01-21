Яценюк требует от Рыбака собрать Раду 29 января

Оппозиция требует проведения 29 января внеочередной сессии Верховной Рады Украины для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопросов о политической ответственности руководителей СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генерального прокурора.

Соответствующее письмо председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк направил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку в понедельник, 21 января, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

В документе отмечается, что народные депутаты инициируют созыв внеочередной сессии Верховной Рады со следующей повесткой дня:

создание временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины при осуществлении ареста и заключения Ю.Тимошенко и Ю.Луценко;

- заслушивание информации генерального прокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко относительно ситуации с соблюдением прав политических заключенных в Украине, участия правоохранительных органов в политических преследованиях. В частности, информации относительно нарушения работниками правоохранительных органов конституционных прав и определенных законом гарантий деятельности народных депутатов, которое произошло во время посещения депутатами заключенной Ю.Тимошенко в харьковской больнице 18 января;

политическая ответственность министра внутренних дел и председателя Службы безопасности Украины за участие правоохранительных органов в политических преследованиях, нарушении прав и свобод граждан;

выражение недоверия генеральному прокурору Украины, следствием которого является его отставка от должности, в связи с участием органов прокуратуры в политических преследованиях и, в частности, выдвижением политически мотивированных обвинений Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

В «Батькивщине» отмечают, что этот проект повестки дня внеочередной сессии включает вопросы, на рассмотрении которых настаивала партия «УДАР Виталия Кличко».

Внеочередную сессию Верховной Рады Украины оппозиция требует провести 29 января.

В связи с этим А.Яценюк обращается к председателю парламента с требованием безотлагательно дать Аппарату Верховной Рады распоряжение на изготовление подписных листов для сбора подписей депутатов в поддержку проведения внеочередной сессии и для выражения недоверия генпрокурору.