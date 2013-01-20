Оппозиция потребует создания ВСК по расследованию убийства Щербаня

Оппозиция будет требовать создания в парламенте временной следственной комиссии по расследованию дела относительно убийства депутата Евгения Щербаня и ряда других известных политиков.

Как сообщил УНИАН источник в этой политические силе, соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии «Батькивщина» в субботу.

Собеседник агентства напомнил, что в прошлом созыве оппозиция уже выступала с данной инициативой, однако против этого выступала фракция Партии регионов и поэтому не удалось принять соответствующее решение .

Кроме того, со следующей недели оппозиция начнет сбор подписей для проведения внеочередной сессии ВР для обсуждения ситуации, возникшей вокруг Юлии Тимошенко.

Кроме того, на заседании политсовета обсуждались вопросы относительно политических и общественных действий для прекращения давления власти на политиков, предпринимателей и общественных деятелей.