Оппозиция хочет знать, чем так «успокоили» Тимошенко, что она никого не узнавала

Защита Юлии Тимошенко будет требовать расследования обстоятельств, которые привели к значительному ухудшению состояния здоровья экс-премьер-министра Украины, которая находится в Центральной клинической больнице “Укрзализныци” в Харькове.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

“Мы будем требовать проведения расследования этого инцидента. Будем требовать ответа, что произошло, какие лекарства давали, для чего эти лекарства давали до такой степени, что она не узнавала никого”, - сказал С.Власенко

По его словам, защита Ю.Тимошенко обратится к руководству Пенитенциарной службы, руководству ЦКБ “Укрзализныци”, к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием выяснить, что сегодня, 18 января, происходило в харьковской больнице с экс-премьером.

“Сейчас будем требовать ответа, что стало причиной такого состояния”, - сказал С.Власенко.

Защитник добавил, что этот вопрос также будет поставлен на заседании Верховной Рады Украины.

По мнению С.Власенко, главврач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев на сегодняшнем брифинге фактически подтвердил его слова о критическом состоянии Ю.Тимошенко.

С.Власенко также возмутился тем, что его подзащитную “напичкали успокоительным до такой степени, что она не узнает знакомых”.

Он также добавил, что в Европейский суд по правам человека будет направлено заявление женщин-депутатов Александры Кужель, Людмилы Денисовой и Татьяны Слюз, которые “собственными глазами видели, что происходило”.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром трех народных депутатов-женщин, которые с 16 января находились в больнице с Ю.Тимошенко, правоохранители насильно выдворили из помещения. Одна из них, А.Кужель, заявила, что Ю.Тимошенко находится в тяжелом состоянии, она не может стать на правую ногу.

Позже С.Власенко после встречи с Ю.Тимошенко заявил, что она находится в критическом состоянии, не узнавала его, была мертвенно бледной.

С.Власенко сообщил, что сразу вызвал главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева. Защитник отметил, что Ю.Тимошенко были предоставлены медикаменты. По словам С.Власенко, ей измерили артериальное давление, но показатели не выходили за пределы нормы. По его словам, М.Афанасьев отметил, что это состояние Ю.Тимошенко может быть связано с последними событиями.

Сам М.Афанасьев объяснил журналистам, что Ю.Тимошенко находилась в состоянии смешанного физиологического и медикаментозного сна.

“Была усталость, был эпизод усиления боли в спине. В связи с этим мы дали ей препарат обезболивающий и легкий успокоительный препарат. И, на наш взгляд, прошла усталость, и прием этих препаратов вызвал сон. Это был смешанный физиологический и медикаментозный сон”, - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что сейчас Ю.Тимошенко уже вернулась в нормальное состояние.

Вместе с тем, другой защитник народный депутат Андрей Кожемякин заявил, что Ю.Тимошенко продолжает акцию неповиновения и отказывается возвращаться в свою палату в ЦКБ “Укрзализныци”, пока там не будет снято круглосуточное видеонаблюдение.

Он отметил, что встречался с экс-премьером перед сегодняшним судебным заседанием. По словам депутата, Ю.Тимошенко находится в тяжелом состоянии.

“Состояние физическое тяжелое. Она полулежала, она не нормально разговаривала, не помнит, что происходило, и несколько раз было впечатление, что она некоторые вещи не видит, даже прочесть не смогла текст, который я ей показывал”, - сказал А.Кожемякин.

По его словам, Ю.Тимошенко также не помнит, когда к ней приходил защитник Сергей Власенко и когда сотрудники СБУ вроде бы пытались проводить следственные действия.