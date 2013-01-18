Власенко едет на суд к Тимошенко поездом из-за «непонятной ситуации» с самолетами

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал сам С.Власенко, говоря о ситуации с якобы задержками авиарейсов из столицы в Харьков.

«Что касается сегодня, я не знаю что происходит. Я решил подстраховаться и поехать поездом», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что вчера действительно происходила «непонятная ситуация» и было невозможно вылететь из Киева в Харьков.

«Знаю точно, что вчера группа народных депутатов пыталась вылететь, при чем аэропорт в Киеве работал нормально. В Киеве говорили, что проблема в Харькове, а в Харькове говорили, что проблема в Киеве. Насколько я владею информацией, я могу ошибаться, вчера в Харьков не прилетел только киевский рейс», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины Николай Катеринчук заявил, что все авиарейсы в Харьков заблокированы. «Попасть туда сейчас очень проблематично. Участники акции запланировали на сегодня проведение пресс-конференции относительно утренних событий в больнице. Соответствующее сообщение мы уже готовим во все посольства», - отметил он.

По информации УНИАН, сейчас можно приобрести билеты на сегодняшний рейс Киев-Харьков с вылетом из «Борисполя» на 20.55 авиакомпанией МАУ.

Сегодня, 18 января, в 16.00 состоится заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ против Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.