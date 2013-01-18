Катеринчук заявляет, что все авиарейсы в Харьков заблокированы

Народных депутатов от «Батькивщины» Александру Кужель, Татьяну Слюз и Людмилу Денисову силой выдворили из ЦКБ «Укрзализныци», чтобы доставить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко на заседание по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», которое запланировано на сегодня в харьковском суде.

Об этом заявил народный депутат Николай Катеринчук, сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины.

«Сегодня в 6 часов утра участников акции протеста против условий содержания Юлии Тимошенко в ЦКБ №5 "Укрзализныци" Харькова Александру Кужель, Людмилу Денисову и Татьяну Слюз неизвестные мужчины в камуфляжных костюмах за руки и за ноги (в прямом понимании) выбросили силой из помещения, где они находились», - подчеркнул Н.Катеринчук.

Он не исключил, что «все это позорное действо связано с необходимостью доставить Юлию Тимошенко в суд, который запланирован на сегодня».

«Поражает то, что к женщинам, несмотря на их статус народного депутата, которые находясь в больнице никоим образом не нарушали ни одной нормы закона, применили грубую физическую силу. Сейчас мы готовим заявление о квалификации этого преступления в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», - сообщил народный депутат.

При этом Н.Катеринчук добавил, что все авиарейсы в Харьков заблокированы. «Попасть туда сейчас очень проблематично. Участники акции запланировали на сегодня проведение пресс-конференции относительно утренних событий в больнице. Соответствующее сообщение мы уже готовим во все посольства», - добавил он.