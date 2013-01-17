Министр иностранных дел Украины застрял в Вене
19:29, 17 января 2013Политика
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Завтрашняя пресс-конференция Кожары переносится.
Леонид Кожара не может вылететь из Вены
Пресс-конференция министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которая планировалась на 11.00 18 января, переносится в связи с отменой, учитывая сложные погодные условия в австрийской столице, рейса Вена-Киев (PS 848), которым глава украинского внешнеполитического ведомства должен был вернуться из Вены.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Как известно, 16-17 января Л.Кожара находился в Вене с рабочим визитом.
В МИД отмечают, что о дате пресс-конференции будет сообщено дополнительно.
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