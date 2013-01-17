Кожара обещает, что Украина выполнит решение Евросуда по жалобе Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Вене, где представил приоритеты украинского председательства в ОБСЕ.

“Мы надеемся, что все юридические процедуры будут завершены после того, как Европейский суд по правам человека одобрит свое решение. Украина, как член Совета Европы, выполнит решение страсбургского суда”, - сказал министр.

Л.Кожара отметил, что никто не счастлив от того, что Ю.Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко лишены свободы, добавив, что многие украинцы считают их виновными в совершении преступлений.

“Миллионы украинцев считают, что соответствующие суды вынесли законные решения, касающегося Тимошенко и ужасного последствия для экономики Украины, которое мы ощущаем каждый день”, - сказал министр.

По словам Л.Кожары, в Украине понимают, что вопрос заключенных бывших правительственных чиновников будет актуальным в повестке дня отношений с ЕС. При этом министр добавил, что Киев считает, что повестка дня двусторонних отношений намного шире.

Он также выразил убеждение, что Украина двигается в правильном направлении, осуществляя судебную реформу.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко обратилась в Европейский суд 10 августа 2011 года. В жалобе Ю.Тимошенко заявила о нарушении Государством Украина статей 3 (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека. 14 декабря 2011 года Евросуд по правам человека решил предоставить приоритетный статус этому делу. 28 августа 2012 года Европейский суд провел публичные слушания по этому делу, однако решение до сих пор не вынес.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека признал нарушение по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить экс-министру 15 тыс. евро компенсации.

19 ноября ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины на решение о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом решение суда от 3 июля вступило в силу.