Янукович сказал Азарову подумать, в конце концов, о портах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Комитета экономических реформ.

«Я хотел бы, чтобы мы подумали, в конце концов, по портам, потому что такой подход, который был в прошлом к портам, он не удовлетворяет сегодня ни нас, ни наших партнеров, которые пользуются этими услугами. Порты нужно развивать, нужно видеть, где мы будем брать инвестиционный ресурс», - отметил В.Янукович, обратив особое внимание на этот вопрос премьер-министра Украины Николая Азарова.

Он подчеркнул, что для развития портов необходимо использовать мировой опыт.

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«В некоторых случаях, безусловно, государство должно смотреть, как говорится, по большому счету. Там, где есть стратегические вопросы и большие порты, нам надо планировать и, вообще, нам нужно использовать общемировой опыт. Посмотрите, где в мире есть государственные порты?», - сказал В.Янукович.

В.Янукович подчеркнул, что необходимо провести серьезные работы по привлечению крупных инвестиций для развития портов.

«Давайте мы будем искать инвестиции в Украине для увеличения товарооборота, грузопотоков. Это главное. Если у нас будут созданы мотивации, если мы будем привлекать к развитию инфраструктуры известные мирового уровня компании, которые занимаются этими направлениями, мы получим результат. Уверен в этом», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, с 27 июня 2012 года вступил в силу Закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах.

Закон о морских портах Верховная Рада приняла 17 мая, а Президент подписал его 8 июня.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 Закона в сессионном зале парламента продолжалась дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей, по сути, подменяются законы, которые касаются приватизации.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами Украины временно находятся на территории Украины.