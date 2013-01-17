На тернопольские довыборы оппозиция выдвинула единого кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции сообщили народные депутаты от Тернополя, председатель областной организации ВО «Батькивщина» Василий Деревляный, председатель областной организации партии УДАР Игорь Побер и экс-председатель облорганизаци ВО «Свобода» Алексей Кайда.

По их данным, А.Артимович и И.Яворский уже написали соответствующие заявления в ТИК.

«На уровне председателей партий «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» была достигнута договоренность, что местные промежуточные выборы, в том числе и в Тернопольский горсовет в округе №27, следует проводить, исходя из следующего принципа: если там раньше побеждал кандидат от «Свободы», значит в промежуточных выборах будет принимать участие единый кандидат от оппозиционных сил, который будет представлять «Свободу». Поскольку не время сейчас оппозиционерам соревноваться между собой, когда Янукович уничтожает политзаключенных – Юлию Тимошенко, Юрия Луценко, уничтожает язык, культуру украинского народа. В таких форс-мажорных обстоятельствах следует действовать согласовано и консолидировано», – сказал В.Деревляный.

Он отметил, что поскольку в этом округе в 2010 году победил «свободовец» Михаил Головко, который сложил полномочия депутата горсовета, став нардепом, то и на промежуточных выборах три оппозиционных силы договорились поддерживать кандидата от ВО «Свобода» М.Сиротюка.

«Немногие верили, что на парламентских выборах мы сумеем договориться о согласовании действий. Несмотря на огромный скептицизм по этому поводу со стороны многих политиков, политологов, журналистов, нам удалось договориться. Да, у нас отличаются идеологические принципы, по многим экономическим и социальным вопросам имеем разногласия. Но только вместе сможем побороть режим Януковича. Это, конечно, непросто, но и нам, и нашим партнерам удается переступать через собственные амбиции», – сказал А.Кайда.

Экс-кандидат А.Артимович в открытом заявлении объяснил, что решил баллотироваться, чтобы в городском совете была представлена сила, «которая пользуется наибольшим доверием в области и городе».

При этом он отметил, что для него не было самоцелью получение депутатского мандате, а потому для поддержания единства оппозиционных сил он решил снять свою кандидатуру в пользу представителя ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2013 года по избирательному округу №27 будут проводить довыборы в Тернопольский городской совет.

Перевыборы обусловлены тем, что М.Головко, который в 2010 году стал депутатом городского совета в этом округе как мажоритарщик от ВО «Свобода», сложил свои полномочия в связи с избранием его народным депутатом Украины.

По состоянию на 14 января на внеочередные выборы в городской совет в избирательном округе №27 было зарегистрировано 6 кандидатов.

На сегодняшний день, 17 января, кроме кандидата от ВО «Свобода» М.Сиротюка, за мандат депутата городского совета в этом округе будут бороться Андрей Любецкий («Информационная Украина»), Игорь Павловский (партия Наталии Королевской «Вперед») и Вениамин Прошкин (Коммунистическая партия).