Геращенко родила сына

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Ольга Герасимьюк.

"Если сегодня утром Ира Геращенко не появилась в ФБ, то это означает только одно - у нее родился сын!! По-моему, это просто волшебная рождественская история! И я жду знакомства с этим маленьким джентльменом, который до последнего времени выступал с ней в эфирах, воевал, редактировал тексты, бегал на митинги, выступал в ВР, и еще вчера был на заседании - снимаю шляпу, как вежливо он обращался с мамой. Настоящих мужчин прибыло! Ира - горжусь! Здоровья!"- отметила политик.

Напомним, у Ирины Геращенко уже есть две дочери.