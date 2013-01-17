Украина предлагает провести молодежный саммит ОБСЕ в Крыму
09:31, 17 января 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на встрече с генсеком организации Ламберто Дзанньером в Вене предложил провести в Крыму молодежный саммит государств-участников.
Кожара и Дзанньер встретились в Вене
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. По мнению Л.Кожары, саммит станет хорошей возможностью продемонстрировать внимание и поддержку ОБСЕ молодежным движениям и инициативам на пространстве Организации.
Министр на встрече с генсеком ОБСЕ привлек также внимание к необходимости продолжения реализации при поддержке ОБСЕ проекта утилизации жидкого ракетного топлива типа «меланж», запасы которого остались на территории Украины с советских времен.
Как сообщал УНИАН, Украина сейчас председательствует в ОБСЕ.
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