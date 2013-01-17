Украина предлагает провести молодежный саммит ОБСЕ в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. По мнению Л.Кожары, саммит станет хорошей возможностью продемонстрировать внимание и поддержку ОБСЕ молодежным движениям и инициативам на пространстве Организации.

Министр на встрече с генсеком ОБСЕ привлек также внимание к необходимости продолжения реализации при поддержке ОБСЕ проекта утилизации жидкого ракетного топлива типа «меланж», запасы которого остались на территории Украины с советских времен.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас председательствует в ОБСЕ.