Кличко хочет, чтобы через председательство в ОБСЕ Украина вернулась в Европу

Об этом идет речь в комментарии В.Кличко для прессы, размещенном на официальном сайте партии.

В.Кличко считает, что лишь ”от официального Киева зависит, чтобы председательство в ОБСЕ не стало для Украины формальностью”.

По его мнению, для украинской власти этот период должен был бы стать серьезным поводом продемонстрировать уважение к фундаментальным правам человека и демократическим ценностям.

”Необходимо отказаться от выборочного правосудия, от мести и преследований оппозиции, освободить политзаключенных”, - считает В.Кличко.

При этом он отметил, что также парламент, в частности оппозиция, должны приложить усилия для того, чтобы председательство Украины было успешным.

”Киев определил важными направлениями в этом году урегулирование длительных конфликтов и борьбу с торговлей людьми. Чтобы способствовать первому, нужно наращивать свой авторитет в регионе, чтобы голос Киева был услышан при урегулировании конфликтов”, - считает он.

Лидер «УДАРа» считает, что Украине следует усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, и в этом вопросе нужно искать консенсус в парламенте.

”Все это добавило бы авторитета Украине в ОБСЕ и серьезно способствовало бы ее возвращению в Европу”, - подчеркнул В.Кличко.

Как известно, 1 января 2013 года Украина начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).