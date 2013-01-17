Тюремщики: телефон Тимошенко не положен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медицинском заведении заявил заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский.

“Это охраняемый пост. Это караул. Это территория больницы. О каком таксофоне может идти речь?” - возмутился А.Лапинский. Он отметил, что таксофон устанавливается в колониях.

В свою очередь, начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков подчеркнул, что проведение телефонных разговоров заключенными, которые находятся на лечении, не предусмотрено законом.

“Не предусмотрено на сегодняшний день действующим законодательством проведение телефонных разговоров, пребывая в больнице. В порядке исключения такие возможности предоставлялись, и около 25 звонков она (Ю.Тимошенко - УНИАН) имела возможность провести”, - сказал И.Колпащиков.

По его словам, в Качановской исправительной колонии таксофон установлен в дежурной части. По словам начальника колонии, женщины-заключенные имеют возможность под контролем представителя колонии пользоваться таксофоном без ограничений.

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В то же время, перед этим на брифинге в ЦКБ “Укрзализныци” народный депутат Украины Андрей Сенченко сказал журналистам, что главный врач не возражал против установки таксофона на 9-м этаже. Депутат добавил, что ему известно, что техническая возможность установить такой таксофон у ОАО “Укртелеком” есть.

А.Сенченко заявил, что депутаты готовы взять на себя расходы по установке таксофона на 9-м этаже ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.