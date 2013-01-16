Главврач объяснил, что Тимошенко стало хуже, но не очень

Значительного ухудшения состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзализныци”, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам главный врач ЦКБ Михаил Афанасьев, который пришел в медицинский блок на 9 этаже, где в эти минуты находится народный депутат Арсен Аваков с журналистами.

“Значительного ухудшения состояния пациентки нет”, - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что со вчерашнего дня Ю.Тимошенко возобновила медицинские процедуры. Вчера экс-премьер принимала процедуры в полном объеме, сказал врач. По его словам, сегодня в первой половине дня она принимала медпроцедуры в полном объеме также, во второй половине дня в связи с проведением краткосрочного свидания процедуры не проводились.

М.Афанасьев отметил, что Ю.Тимошенко проводится также медикаментозное лечение.