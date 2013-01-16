Аваков повел журналистов в медблок, где находится Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, А.Аваков, прибыв в медзаведение, поднялся с журналистами на лифте на 8 этаж, а оттуда по лестнице на 9 этаж.

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Сейчас депутат находится перед закрытой дверью больничного блока. Через охранников он вызвал начальника караула. Рядом с А.Аваковым находятся около 20 журналистов центральных и местных СМИ.

Депутат отметил, что вчера подал на имя начальника Качановской колонии Игоря Колпащикова официальное обращение с просьбой разрешить осмотреть условия содержания Ю.Тимошенко.

“В соответствии со своими функциями я хочу проинспектировать”, - сказал А.Аваков.