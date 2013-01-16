Аваков повел журналистов в медблок, где находится Тимошенко
19:41, 16 января 2013Политика
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Народный депутат Украины от «Батькивщины» Арсен Аваков, который около 19.20 прибыл в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, повел журналистов в больничный блок на 9-м этаже, где содержится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
В больницу Укрзализныци прибыл Аваков
Как передает корреспондент УНИАН, А.Аваков, прибыв в медзаведение, поднялся с журналистами на лифте на 8 этаж, а оттуда по лестнице на 9 этаж.
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Сейчас депутат находится перед закрытой дверью больничного блока. Через охранников он вызвал начальника караула. Рядом с А.Аваковым находятся около 20 журналистов центральных и местных СМИ.
Депутат отметил, что вчера подал на имя начальника Качановской колонии Игоря Колпащикова официальное обращение с просьбой разрешить осмотреть условия содержания Ю.Тимошенко.
“В соответствии со своими функциями я хочу проинспектировать”, - сказал А.Аваков.
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