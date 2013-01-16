Грищенко торопит всех причастных к либерализации визового режима с ЕС

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко призвал причастные ведомства ускорить доработку определенных Планом действий по либерализации визового режима с Евросоюзом законопроектов и сосредоточиться на их сопровождении при рассмотрении Верховной Радой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

Сегодня по поручению руководителя правительства К.Грищенко провел межведомственное совещание по вопросам выполнения Плана действий.

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По итогам совещания были определены конкретные сроки и ответственные за выполнение тех пунктов первого этапа Плана действий, по которым Украина еще продолжает выполнять свои обязательства.

«Сегодня фактически все парламентские силы заявляют о своей преданности евроинтеграционному курсу. Уже в первые дни второй сессии Верховной Рады они получают хорошую возможность на практике подтвердить это, обеспечив оперативное принятие необходимых для либерализации визового режима законопроектов», - отметил К.Грищенко.

В то же время он выразил надежду, что и европейская сторона тесно и результативно будет сотрудничать с органами власти Украины в процессе выполнения Плана действий.

«Мы рассчитываем, что наши партнеры в ЕС будут исходить из того, что отмена виз для украинцев будет символизировать возобновление исторического единства большого европейского дома», - добавил К.Грищенко.