СМИ: Украинцев пустят в Европу без виз не раньше 2015 года

В парламенте сразу три фракции (Партии Регионов, «Батькивщины» и УДАРа) решили задекларировать свою европейскость и в пятницу договорились сделать общую декларацию, сообщает Сегодня.

Премьер Николай Азаров решил посвятить евроинтеграции часть выходного дня, после чего сообщил в «Фейсбуке», что провел с вице-премьерами и министрами совещание по выполнению плана действий с ЕС и решил взять на себя координацию действий власти в этом вопросе. «Тем самым поднимая уровень решения проблем на самый высокий уровень в правительстве», — добавил Николай Янович.

Повод для еврооживления понятен: на 25 февраля намечен саммит Украина—ЕС, и власть с оппозицией в едином порыве решили показать свое стремление оказаться в Европе.

Как известно, подписание договора об ассоциации и зоне свободной торговли обещают не ранее ноября нынешнего года. А вот в феврале, по словам экс-министра иностранных дел Петра Порошенко, «Украина должна получить решение о завершении первого этапа безвизового режима».

Что это значит, Петр Алексеевич объяснил так: «Завершить этап адаптации законодательства и перейти уже к имплементационному этапу. То есть этапу внедрения этого законодательства в практическую сферу реализации этой политики».

Реально ли завершение первого этапа 25 февраля? Источник в структурах Евросоюза это не подтвердил и не опроверг. Зато подтвердил слова Порошенко о том, что это значит: завершение первого этапа не означает, что нас сразу же начнут пускать в ЕС туристами без виз; это означает, что Украина привела свои законы в соответствие с требованиями плана действий по предоставлению безвизового режима, а на втором этапе миссия ЕС будет проверять, как на практике выполняются эти требования.

Молдова уже находится на втором этапе и, по словам председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, может получить отмену виз в 2014 году. Для Украины четкие сроки пока не назывались, но, по словам источника, в случае перехода нашей страны на второй этап на ближайшем саммите речь может идти о 2015 годе. Кстати, и для Молдовы, и для нас речь идет только об отмене краткосрочных виз, которые нужны для турпоездки, командировки или поездки в гости; отмена длительных виз, необходимых для учебы или работы в Евросоюзе, даже не обсуждается.

«У нас перед каждым саммитом Украина—ЕС начинают бить себя в грудь и доказывать, что мы большие евроинтеграторы, чем сами европейцы, и если нас не возьмут в Европу, мы выберем другое направление, — говорит политолог Владимир Корнилов. — Вот только, думаю, закончится саммит жесткими заявлениями в адрес друг друга. Ведь до звонка Баррозу Януковичу уже было сделано полшага в сторону ТС, после него решили немного притормозить, а после саммита все встанет на свои места. Хотят того евроинтеграторы или нет, но у Украины объективно нет другого выбора, как постепенно дрейфовать в совсем другую сторону».