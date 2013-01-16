Янукович отдал Госслужбу занятости Королевской
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, которым модернизируется Государственная служба занятости Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Указом образуется Государственная служба занятости Украины и отмечается, что она является правопреемником соответствующих органов государственной службы занятости.
На самом сайте Госслужбы занятости содержится сообщение, что Кабинет министров одобрил проекты указа Президента Украины о Государственной службе занятости Украины и об утверждении положения об этой службе.
Предлагаемые изменения разработаны во исполнение социальных инициатив Президента по воплощению новой социальной политики. Образованная структура станет правопреемником в настоящее время действующей Государственной службы занятости, которая будет существенно модернизированна для выполнения задач, поставленных Президентом.
Указом также утверждается Положение о Государственной службе занятости Украины.
В соответствии с положением, Государственная служба занятости является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра социальной политики.
Служба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.
Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами и поручениями Президента Украины, ежегодным посланием Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, актами Кабинета министров, приказами Министерства социальной политики, иными актами законодательства, а также поручениями министра.