Янукович отдал Госслужбу занятости Королевской

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Указом образуется Государственная служба занятости Украины и отмечается, что она является правопреемником соответствующих органов государственной службы занятости.

На самом сайте Госслужбы занятости содержится сообщение, что Кабинет министров одобрил проекты указа Президента Украины о Государственной службе занятости Украины и об утверждении положения об этой службе.

Предлагаемые изменения разработаны во исполнение социальных инициатив Президента по воплощению новой социальной политики. Образованная структура станет правопреемником в настоящее время действующей Государственной службы занятости, которая будет существенно модернизированна для выполнения задач, поставленных Президентом.

Указом также утверждается Положение о Государственной службе занятости Украины.

В соответствии с положением, Государственная служба занятости является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра социальной политики.

Служба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами и поручениями Президента Украины, ежегодным посланием Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, актами Кабинета министров, приказами Министерства социальной политики, иными актами законодательства, а также поручениями министра.