Оппозиция заявляет, что Рыбак вставляет палки в колеса ее представителям в ПАСЕ

По его словам, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак блокирует подписание изменений к распоряжению о графике работы членов украинской делегации в ПАСЕ.

При этом С.Соболев отметил, что накануне провластное большинство блокировало назначение состава делегации, и только в последний день, благодаря международному давлению, таки удалось утвердить членов делегации. «Теперь из-за действий власти оппозиция не может утвердить график работы своих представителей в делегации ПАСЕ», - сказал он.

Народный депутат объяснил, что защитник Ю.Тимошенко С.Власенко является членом делегации в ПАСЕ от фракции «Батькивщина», и сама фракция определяет, кто и в какие дни представляет политическую силу в Совете Европы.

«Мы определили, что Власенко работает в Совете Европы в пятницу, 25 января», - сказал он.

По словам С.Соболева, что касается фракций Партии регионов и КПУ, то график работы их представителей, а также замены в этом графике были приняты спикером парламента без проблем. В то же время, по его словам, по фракции "Батькивщина" уточнение графика работы до сих пор не утверждено, хотя делегация должна вылетать в Страсбург уже в воскресенье, 20 января.

«Как нам сообщают из офиса председателя парламента, он до понедельника, скорее всего, не будет присутствовать на рабочем месте», - сказал С.Соболев, уточнив, что только председатель парламента имеет право внести изменения в распоряжение относительно состава участников.

Народный депутат отметил, что С.Власенко, как адвокат Ю.Тимошенко, должен доложить ПАСЕ о ситуации вокруг заключения лидера украинской оппозиции.

«Ясно для чего власть препятствует: чтобы адвоката Тимошенко не услышали в Совете Европы», - отметил С.Соболев.

«Партия регионов и их сателлиты коммунисты хотят, чтобы и в дальнейшем в международных организациях звучала исключительно лживая позиция власти», - убежден он.

По словам С.Соболева, «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» сделают все возможное, чтобы делегация украинского парламента в ПАСЕ начала работать согласно регламенту.

«Мы настаиваем, чтобы состав делегации был утвержден в том виде, как это подали фракции, а также, чтобы избрание руководящего состава происходило легитимно и прозрачно, согласно регламенту и процедуре ПАСЕ», - заявил С.Соболев.

Он напомнил, что, по состоянию на 16 января, все еще не избрано руководство делегации, «до сих пор не понятно, кто в каких комитетах будет работать и каким образом будет представлена оппозиция в этом органе».

С.Соболев также сообщил, что сегодня состоится учредительное совещание представителей оппозиционных фракций украинского парламента в Совете Европы, во время которого будет утвержден порядок работы и требования оппозиции, в частности, самое главное: чтобы украинский парламент в Совете Европы был представлен не только представителями власти, но и представителями оппозиции.

«Также ключевой вопрос, который выносит на сессию ПАСЕ украинская оппозиция - это вопрос политзаключенных, который будет представлен на заседании мониторингового комитета», - добавил он.

Кроме того, оппозиция будет выносить на рассмотрение ПАСЕ вопрос о свободе слова в Украине и притеснениях СМИ.

Как сообщал УНИАН, сессия ПАСЕ состоится 21-25 января в Страсбурге