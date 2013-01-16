СМИ: Операция влетит Луценко в кругленькую сумму

Экс-главу МВД Юрия Луценко, скорее всего, уже завтра перевезут в частную клинику в Киеве, где его прооперируют.

Об этом сообщила «Сегодня» пресс-секретарь «Народной Самообороны» Лариса Сарган.

«Мы предполагаем, что 17 января его вывезут из колонии. Все детали относительно врача и операции нам до сих пор неизвестны. Послеоперационная реабилитация, по словам врачей, должна занять несколько недель, чтобы избежать угрозы внутреннего кровотечения, — говорит она. — Но это уже воля не наша, а тюремщиков, к сожалению».

Госпенитенциарная служба утверждает, что все зависит от вывода врачей: по их словам, экс-министр пробудет в больнице, столько, сколько скажут медики: «Мы готовы были его перевезти в клинику еще 14 января, но у него сейчас длительное свидание с женой».

В клинике, где будут лечить Луценко, о предстоящей операции (ему необходимо удалить полипы в кишечнике) говорят осторожно.

«Мы пациента не обследовали, поэтому о сложности вмешательства не могу говорить, но, как правило, это вмешательство средней сложности и не является чем-то чрезвычайным», — сказал газете источник в руководстве клиники.

Оперировать Луценко будет хирург-эндоскопист Владислав Яковенко. Но не исключено, что к лечению экс-министра подключат и хирурга-проктолога с «подходящей» фамилией Андрея Луцика. Операция обойдется в 20 тыс. грн, Луценко заплатит за нее из своих средств.

Кроме того, платным является и пребывание в стационаре — обычная двухместная палата обойдется в 1375 грн, палата интенсивного наблюдения — в 2750 грн. То есть недельное пребывание в стационаре обойдется экс-министру еще в 10—20 тыс. грн. После такой операции, уточняют медики, в первый год Луценко придется проходить контрольный осмотр каждый месяц, во второй год — каждые 3 месяца, потом — раз в полгода.