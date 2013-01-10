В Польше задержали пятерых украинцев из-за проблем с визами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничной службы в четверг.

Украинцев задержали неподалеку от границы с Германией пограничники из Згожельского отдела.

"Каждая из виз была выдана для работы в Польше, однако ни один иностранец не планировал ее исполнять. Задержанных ожидает процедура принудительного выдворения и наказания за преступление, которое - в связи с тем, что они признали свою вину - будет менее строгим", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за первую половину 2012 года польские пограничники задержали за нарушение правил пребывания в Польше свыше 800 украинцев, что на треть больше показателей первых шести месяцев 2011 года.

Выдача польских виз за этот же период выросла на 13% - до более 310 тысяч штук.

Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых для этого документов, имеют просроченные или неправомерно используют выданные им консульством рабочие визы: например, совершают туристические поездки или ездят на работу в другие государства Шенгенской зоны, к которой в конце 2007 года присоединились поляки.