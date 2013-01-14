Порошенко: условий для вступления Украины в Таможенный союз не существует

Об этом заявил народный депутат, экс-министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в эфире радио «Свобода».

«Украина на сегодняшний день демонстрирует поведение, которое не содержит непосредственной опасности вступления Украины в Таможенный союз. Этих условий сегодня не существует», – подчеркнул П.Порошенко.

По его убеждениям, необходимые для такого шага конституционные изменения, в частности, не будут поддержаны парламентом.

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Как отметил П.Порошенко, на сегодняшний день вступление в Таможенный союз не отвечает национальным интересам Украины, а вопросы экономического сотрудничества с Россией не должны переходить в политическую плоскость.

В то же время П.Порошенко заметил, что евроинтеграция и экономическое сближение с Россией могут дополнять друг друга.