Кличко напоминает Рыбаку об обещании и пугает политическим недоверием
Лидер партии “УДАР” и председатель парламентской фракции партии Виталий Кличко заявляет, что оппозиция должна выразить политическое недоверие председателю Верховной Рады Украины в случае отказа парламента ввести систему личного голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.
В.Кличко сказал, что с целью недопущения неличного голосования в Верховной Раде “УДАР” с начала следующей сессии будет контролировать письменную регистрацию народных депутатов перед каждым заседанием.
После этого, сказал В.Кличко, депутаты от партии будут требовать от спикера объявлять, кто из депутатов отсутствует и блокировать их карточки.
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В.Кличко также заявил, что партия продолжает настаивать на введении в действие сенсорной кнопки как неотъемлемого элемента системы для голосования “Рада-3”.
В.Кличко заявил, что до введения в действие системы личного голосования Верховная Рада не должна работать в пленарном режиме.
“Если это не будет сделано, оппозиция вместе должна выразить политическое недоверие спикеру парламента”, - сказал В.Кличко.
“Он (Владимир Рыбак — УНИАН) обещал быть спикером всего парламента, а не одной партии”, - сказал В.Кличко.