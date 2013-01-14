Кличко напоминает Рыбаку об обещании и пугает политическим недоверием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.Кличко сказал, что с целью недопущения неличного голосования в Верховной Раде “УДАР” с начала следующей сессии будет контролировать письменную регистрацию народных депутатов перед каждым заседанием.

После этого, сказал В.Кличко, депутаты от партии будут требовать от спикера объявлять, кто из депутатов отсутствует и блокировать их карточки.

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В.Кличко также заявил, что партия продолжает настаивать на введении в действие сенсорной кнопки как неотъемлемого элемента системы для голосования “Рада-3”.

В.Кличко заявил, что до введения в действие системы личного голосования Верховная Рада не должна работать в пленарном режиме.

“Если это не будет сделано, оппозиция вместе должна выразить политическое недоверие спикеру парламента”, - сказал В.Кличко.

“Он (Владимир Рыбак — УНИАН) обещал быть спикером всего парламента, а не одной партии”, - сказал В.Кличко.