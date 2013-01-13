Лавров считает, что ЕС и СНГ дополняют друг друга

Об этом он заявил в ходе переговоров со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой.

"Безусловно, наши страны сами определяют приоритеты на европейском направлении, однако нас объединяет общая заинтересованность в строительстве единой Европы без разделительных линий. Поэтому мы не видим противоречий между движением каждой из наших стран к сотрудничеству с европейскими структурами и углублением разноформатной интеграции на пространстве СНГ, поскольку речь идет о двух взаимодополняющих наших действиях", - сказал Лавров, которого цитирует РИА-Новости.

По его словам, в свете председательства Украины в ОБСЕ внешнеполитические ведомства РФ и Украины будут наращивать координацию по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

"Особенно важно продолжать наши совместные усилия по приднестровскому урегулированию. Россия и Украина как страны-гаранты и посредники переговорного процесса могут и должны здесь играть ключевую роль", - сказал Лавров, открывая заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.