Милиция оттеснила свободовцев от кортежа министров - началась драка

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Черновицкой облгосадминистрации, в рамках заседания планируется рассмотреть вопрос деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссии по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов, в частности, Приднестровского, а также взаимодействия на международной арене.

Отдельное внимание будет уделяться экономической составляющей украинско-российского партнерства, в том числе, путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом, отмечается в сообщении ОГА.

По итогам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и России на 2013 год.

Заседание должно начаться в 16 часов в бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, в которой сейчас расположены центральные корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Во время подъезда министров к резиденции около 70 представителей оппозиционных сил, в частности, ВО «Свобода», пытались перекрыть движение транспорта по ул. Университетской. Они выкрикивали лозунги: «Прочь Кожару и Лаврова из Черновцов!», «Вы нам – дешевый газ, а мы вам – суверенитет?», «Будущее Украины - в Европе», «Нет- экономическому рабству!».

Однако несколько милицейских машин и несколько десятков милиционеров заблокировали «свободовцев» на одной из прилегающих улиц. Началась драка, во время которой пострадал народный депутат Украины от партии «Свобода» Руслан Зелик. На данный момент милиция держит протестующих в блокаде, однако возгласы «Слава Украине!» слышны вплоть до самих помещений, где должны начаться переговоры.

Параллельно этой акции, у ворот университета несколько молодых парней держали плакаты, изготовленные типографским способом: «Приветствуем министров. Ждем президентов», «Желаем успешных переговоров!».