СМИ: Новый глава СБУ работал в охране известной донецкой корпорации

Об этом свидетельствует его официальная биография, опубликованная на сайте СБУ, пишет Украинская правда.

Согласно биографии, до 2007 года Якименко работал "на оперативных и руководящих должностях в Службе безопасности Украины".

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"В 2007-2008 годах работал специалистом управления внутренней безопасности корпорации "МПС", город Донецк", - говорится в биографии.

За аббревиатурой "МПС" понимается корпорация "Межрегиональный промышленный союз", владельцем которой на 99% является компания "Лемтранс", крупнейший частный грузовой железнодорожный перевозчик Украины, которую, в свою очередь, связывают с именами Рината Ахметова и Виктора Януковича.