В Раде хотят вернуть «Укртелеком» в госсобственность
12:52, 09 января 2013Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о возвращении в государственную собственность ранее реализованного на приватизационном конкурсе 92,791% пакета акций компании "Укртелеком", а также пакетов акций ряда газовых и газораспределяющих компаний.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении 92,791% акций «Укртелекома» в госсобственность
Как сообщает сайт ВР, регистрационный номер данного законопроекта 1213, его автором является народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина").
Текста данного законопроекта пока нет в открытом доступе.
Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта 2011 г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.
ФГИУ в 2012 г. также были реализованы акции до полусотни газораспределяющих и газоснабжающих предприятий.
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