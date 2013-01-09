В Раде хотят вернуть «Укртелеком» в госсобственность

Как сообщает сайт ВР, регистрационный номер данного законопроекта 1213, его автором является народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина").

Текста данного законопроекта пока нет в открытом доступе.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта 2011 г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

ФГИУ в 2012 г. также были реализованы акции до полусотни газораспределяющих и газоснабжающих предприятий.