Кассацию Кабмина относительно долгов ЕЭСУ рассмотрят 21 января

Рассмотрение поданной Кабинетом министров кассационной жалобы на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, оставившего в силе решение о выплате правительством Украины долгов корпорации ”Единые энергетические системы Украины” Министерству обороны России, назначено на 21 января.

Об этом говорится в постановлении суда № 5011-61/11340-2012 от 26 декабря 2012 года, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

”Отложить рассмотрение заявления Государственной казначейской службы Украины и Кабинета министров Украины об остановке выполнения судебного решения Хозяйственного суда города Киева от 19.09.2012 года до судебного заседания, которое состоится 21 января 2013 года”, - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, Минобороны РФ обратилось в Хозсуд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Так, российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются госгарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны госорганов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате Кабмином Украины долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

17 декабря Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.