Нардеп от «Свободы» требует найти его обидчиков во время штурма Одесского горсовета

Народный депутат Павел Кириленко направил в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Одесской области заявление об уголовном правонарушении, совершенном в отношении него у стен Одесского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», П.Кириленко требует начать расследование по факту совершения преступления, предусмотренного ст.351 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности народного депутата) и проверить должностных лиц Одесского городского совета в отношении их причастности к совершенному преступлению.

«Я и члены ВО «Свобода» вместе с общественностью города пришли к зданию Одесского городского совета выразить свою гражданскую позицию относительно вопросов, включенных в повестку дня сессии. Однако я не смог воспользоваться своим законным правом, предусмотренным ч.3 ст.17 Закона «О статусе народного депутата Украины», в соответствии с которой народный депутат действующего созыва при предъявлении соответствующего удостоверения пользуется правом беспрепятственно посещать органы государственной власти и местного самоуправления. Мне на пути стали лица неизвестной охранной структуры. При предъявлении мной удостоверения народного депутата Украины охранники забаррикадировались и закрылись в проходах между дверями городского совета. По моему законному требованию сообщить руководству городского совета, что народный депутат Украины хочет попасть на сессию, не последовало никакого ответа. Вместо этого представители охранной фирмы стали применять слёзоточивый газ и поливать из брандспойта холодной водой меня и людей, стоявших рядом», - говорится в заявлении П.Кириленко.

Он отметил, что невыполнение служебным лицом законных требований народного депутата, создание искусственных препятствий в его работе, предоставление ему заведомо неправдивой информации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.351 Уголовного кодекса Украины.

Также П.Кириленко требует признать сессию Одесского городского совета нелегитимной и отменить ее решение.

Как напомнили в ВО «Свобода», 21 декабря столкновения у стен Одесского городского совета начались после того, как на сессию не был допущен народный депутат, председатель Одесской областной организации П.Кириленко. Депутат был намерен выступить на сессии с заявлением об антинародной деятельности местной власти, в частности, об уничтожении среднего класса, ситуации вокруг рынков «Привоз» и «7-й километр», а также против украинофобской позиции власти в вопросе переименования улицы Ивана и Юрия Лип в Одессе.