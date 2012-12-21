Посол России рассказал, что именно может существенно снизить цену на газ для Украины
15:27, 21 декабря 2012Политика
4819 0
Нахождение Украиной и Россией компромиссного варианта по дальнейшему развитию и управлению украинской ГТС позволит РФ существенно снизить цену газа для Украины.
Посол подчеркнул, что вопрос ГТС рассматривается отдельно от темы Таможенного союза
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.
«Если состоится выход на некие решения, то я думаю, что эти решения будут предусматривать и серьезное редуцирование или снижение цены на российский газ для Украины», - сказал М.Зурабов.
При этом он подчеркнул, что тему, касающуюся украинской ГТС, Киев и Москва рассматривают абсолютно отдельно, и она не связна с темой сотрудничества в рамках Таможенного союза. «Тема украинской ГТС обсуждается абсолютно изолированно», - сказал М.Зурабов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter