Посол России рассказал, что именно может существенно снизить цену на газ для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Если состоится выход на некие решения, то я думаю, что эти решения будут предусматривать и серьезное редуцирование или снижение цены на российский газ для Украины», - сказал М.Зурабов.

При этом он подчеркнул, что тему, касающуюся украинской ГТС, Киев и Москва рассматривают абсолютно отдельно, и она не связна с темой сотрудничества в рамках Таможенного союза. «Тема украинской ГТС обсуждается абсолютно изолированно», - сказал М.Зурабов.