Зурабов говорит, что Янукович поедет к Путину - и уже на три дня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Идет подготовка к государственному визиту Виктора Федоровича Януковича в Российскую Федерацию», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что разрабатывается вариант не двухдневного, как обычно принято проводить государственный визит, а трехдневного визита.

В третий день визита, отметил М.Зурабов, Президенты Украины и России планируют провести в Нижнем Новгороде Украинско-российский форум межрегионального сотрудничества.

При этом М.Зурабов не уточнил возможную дату визита. Только отметил, что дата проведения Форума межрегионального сотрудничества, который будет посвящен обсуждению вопросов сотрудничества в транспортной сфере, была перенесена из-за проведения выборов в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России были определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.