Портнов хвалит новый УПК и говорит, что уже другие страны себе такой хотят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал советник Президента Украины Андрей Портнов.

«Хочу успокоить наших оппонентов: остановки, приостановки или перенесения во времени Уголовного процессуального кодекса не будет», - заявил он.

По словам А.Портнова, существует много спекуляций и манипулятивной информации относительно норм нового УПК.

В частности, сказал А.Портнов, не отвечает действительности сообщения, что якобы после вступления в действие этого УПК гражданам нужно всегда при себе иметь паспорт. Также не отвечает действительности то, что сегодня правоохранительные органы могут проводить обыски без разрешения суда.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день УПК работает в полном объеме и в нем нет ни одной нормы, которую бы невозможно было выполнять.

«Если отбросить всю дезинформацию относительно нового кодекса, то первый месяц его работы, несмотря на негативные прогнозы, не привел ни к одной системной ошибке, и мы считаем, что Уголовный процессуальный кодекс работает в полном объеме и является наиболее успешным документом в сфере уголовного производства Украины», - сказал А.Портнов.

По его словам, в Украину уже обращаются другие государства с просьбой поделиться опытом по реформированию уголовной юстиции.