Пшонка заявляет, что СИЗО разгрузили на 6 тысяч человек

Как сообщает отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, по словам генпрокурора, введение нового Уголовного процессуального кодекса уже имеет положительные результаты. В частности, пересмотрены меры пресечения, избранные обвиняемым, в результате чего разгружены следственные изоляторы более чем на 6 тысяч человек.

Также В.Пшонка сообщил, что за последнее время значительно улучшились материально-бытовые условия и медико-санитарное обеспечение учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний, что способствовало снижению уровня смертности на 11%. (В то же время, в информации не уточняется, с какими данными сравниваются приведенные показатели – УНИАН.)

В.Пшонка также отметил, что сейчас не все положения нового законодательства активно применяются. В частности, это касается избрания таких мер, как домашний арест и залог, заключение соглашений о примирении и признание вины.

«Поэтому я считаю, что необходимо требовать от милиции отходить от шаблонов, к которым они привыкли. Все, что предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом, должно использоваться в полной мере», - подчеркнул генпрокурор.

В то же время, он отметил, что в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, необходимо применять жесткие меры пресечения. «Для исполнителей тяжких и особо тяжких преступлений прокуроры должны требовать арест. Также наша задача принимать максимально действенные меры для защиты прав и интересов потерпевшего», - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс вступил в силу 20 ноября 2012 года.