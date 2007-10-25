У Генпрокуратуры планы относительно Цушко

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что его ведомство в ближайшее время планирует опросить министра внутренних дел Василия ЦУШКО по делу его возможного отравления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня в Киеве.

А.МЕДВЕДЬКО сказал, что Генпрокуратура провела доследственную проверку, однако до сих пор не опросила самого В.ЦУШКО. Он добавил, что это планировалось сделать 1 октября, однако по состоянию здоровья министра это сделано не было. Генпрокурор сказал, что сейчас В.ЦУШКО находится в Киеве, а потому он надеется, что в ближайшее время он будет опрошен.

А.МЕДВЕДЬКО добавил, что по результатам этой процедуры будет принято решение по поводу того, возбуждать или не возбуждать дело.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорится, что «отравление нанесло значительный удар» по здоровью, что не позволяет «из этических соображений оставаться лишь формально в должности министра».

27 сентября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля. В.ЦУШКО в заявлении просил прокуратуру провести проверку по поводу предоставленной им информации.