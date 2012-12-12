Ефремов настроен завтра избрать и спикера, и премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам.

«Завтра согласно регламенту те вопросы, которые необходимо рассмотреть, мы будем рассматривать. Мы рассчитываем, что завтра мы сможем рассмотреть все вопросы», - сказал он. А.Ефремов подчеркнул, что это касается руководства парламента и правительства.

В то же время А.Ефремов не исключил, что за каждую кандидатуру постоянного президиума ВР будет проводиться отдельное голосование.

«Я думаю, что руководство парламента будет рассматриваться отдельным голосованием за каждого человека», - добавил он.