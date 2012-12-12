Вечерним заседанием в ВР будет командовать Ефремов
12:51, 12 декабря 2012Политика
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На вечернем заседании ВР будет председательствовать Ефремов.
Александр Ефремов пока побудет "у руля"
Член временного президиума Верховной Рады, народный депутат Александр Ефремов будет председательствовать на вечернем заседании ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель подготовительной группы по организации работы ВР Владимир Литвин на заседании парламента.
Он отметил, что А.Ефремов будет председательствовать первым как представитель Партии регионов, которая набрала больше всего голосов на парламентских выборах.
Вечернее заседание ВР начнется в 16.00.
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