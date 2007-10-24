БЮТ спрашивает, зачем Тернопольщине руководитель с Закарпатья

Даже после назначения нового главы Тернопольской областной государственной администрации Блок Юлии Тимошенко будет добиваться, чтобы руководителем области был представитель их политической силы.

В этом корреспондента УНИАН заверил председатель Тернопольской областной организации ВО “Батьківщина” Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он заметил, что БЮТ на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября поддержали более 51% жителей Тернопольщины, и они сразу после выборов заявили, что именно их представитель должен возглавить область. “Мы будем свою позицию держать и на этом будем настаивать. Но на сегодня еще не работает Верховная Рада, нет премьер-министра и говорить об администрации сейчас нецелесообразно”, - считает В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он заметил, что теперь прерогатива назначать глав администраций - у Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО. “Они действуют согласно с действующим законодательством. А когда вступит в работу новая коалиция, которая будет создана, тогда будут разбираться отдельно по тем или другим областям, районам”, - говорит В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ. Он также прибавил, что нового руководителя назначили с приставкой “и.о.”

“Досадно, что назначили заезжего. За все годы независимости у нас были местные. Неужели Президент и его окружение не могут подобрать здесь на месте соответствующих людей, которые бы возглавили областную администрацию?”, - заметил лидер областного БЮТу.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Ивана СТОЙКО от должности главы Тернопольской областной государственной администрации в связи с его избранием народным депутатом Украины.

Другим своим Указом глава государства назначил Юрия ЧИЖМАРЯ временно исполняющим обязанности главы Тернопольской облгосадминистрации.

Ю.ЧИЖМАРЬ родился в 1974 году на Закарпатье. По специальности – юрист. Депутат Ужгородского горсовета 4-5 созывов. До назначения с сентября 2006 года занимал должность руководителя службы главы Секретариата Президента Украины.