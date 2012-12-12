Сегодня соберется новый парламент

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное заседание парламента начнется в 10.00.

По итогам выборов в Верховную Раду, которые состоялись 28 октября, в парламент по спискам политических партий прошли 225 народных депутатов от Партии регионов, партии “Батькивщина”, партии «УДАР», Коммунистической партии Украины и партии “Свобода”, а также 220 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

На торжественном заседании депутаты примут присягу на верность украинскому народу, а затем лично подпишут текст присяги. Только после этого они получат карточки для голосования и постоянные удостоверения народных депутатов. Торжественная часть продлится с 10 до 12 часов утра.

В 12.00 начнется первое заседание первой сессии парламента нового созыва. В частности, планируется сформировать временный президиум ВР, который будет координировать работу парламента до избрания председателя Верховной Рады и его заместителей.

По предварительным данным, в состав временного президиума войдут председатель подготовительной группы по организации работы ВР Владимир Литвин, от Партии регионов Александр Ефремов, от “Батькивщины” Андрей Кожемякин, от КПУ – Петр Симоненко, от «УДАРа» – Виталий Ковальчук и от «Свободы» - Руслан Кошулинский.

После этого предполагается принять решение парламента о предоставлении согласия на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины.

Только затем депутаты планируют перейти к рассмотрению вопроса о формировании фракций и комитетов.

Кроме того, Президент Украины Виктор Янукович обратится к новоизбранным народным депутатам в день открытия первой сессии Верховной Рады Украины VII созыва в видеообращении. Это видеообращение было записано перед отлетом главы государства в Республику Индия, где он находится с государственным визитом с 9 по 12 декабря.

В целом на торжественное заседание ВР приглашены 300 гостей.