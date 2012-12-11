Депутаты в день открытия сессии увидят Януковича только на видео

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Это видеообращение было записано перед отлетом Президента в Республику Индия, где он находится с государственным визитом с 9 по 12 декабря, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, развернутый анализ социально-экономического и политического состояния в Украине изложен в печатной версии Обращения Президента к Верховной Раде, которая будет роздана народным депутатам в ближайшее время.