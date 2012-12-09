Королева Елизавета II обратится к своей нации в 3D-формате

Королева Великобритании Елизавета Вторая станет первой монаршей особой, которая обратится с речью к нации в формате 3D, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

В традиционном послании Елизавета Вторая не упоминает о беременности герцогини Кембриджской — событии, которое в последние дни не сходит с первых полос британских СМИ. Вместо этого, как отмечает Sun, подданные в рождественский вечер услышат из уст монаршей особы о праздновании «Бриллиантового юбилея» (60-летие восшествия на трон королевы) и о прошедших в Лондоне Олимпийских играх, в открытии которых принимала участие королева.

Первое рождественское послание Елизавета Вторая сделала в 1952 году по радио. Первое телевизионное обращение королевы транслировалось в 1957 году.