Эксперт: В ФРГ полагают, что Украина сближается с Россией, а не с Европой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом профессор Фрайбургского университета (Германия) Юлиане Бестерс-Дильгер заявила на пресс-конференции в Киеве на тему: «Языковая политика: украинские проблемы и европейский опыт».

Эксперт пребывает в столице Украины с целью участия в международной конференции “Языковые права в современном мире”, организованной Институтом языкознания им. А.А.Потебни.

На вопрос, приблизилась ли Украина за последние несколько лет в гуманитарных вопросах относительно языковых стандартов к Европе, Ю.Бестерс-Дильгер ответила: «Мне кажется, что последний Закон об основах языковой политики – это не знак приближения к Европе. В Германии больше думают, что Украина на пути сближения с Россией, а не с Европой».

Ю.Бестерс-Дильгер считает двуязычие в Украине очень сложным вопросом, поскольку многие украинцы уже разговаривают на двух языках. «Но другой вопрос – государственное двуязычие. К сожалению, опыт показывает, что такое двуязычие будет в будущем, если будет введено, одноязычным в определенных частях страны, например, на Юге и на Востоке страны. А в других частях, по-видимому, это будет двуязычие. Но мне кажется, такой сосед как Россия - большой и сильный, имеет большое влияние. Поэтому двуязычие будет нереальным в будущем», - считает эксперт.

Она отметила, что государство на сегодняшний день должно поддерживать национальный язык путем, например, введения для чиновников правила обязательно общаться на украинском языке, изучения в каждой школе всеми учениками государственного языка, а также должно обязать все государственные СМИ вести вещание на украинском.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции заведующий отделом языков Украины Института языкознания НАН Украины Богдан Ажнюк, ссылаясь на мировой опыт, отметил, что хотя двуязычие для каждой страны следует рассматривать как конкретную ситуацию отдельно, однако в большинстве случаев из-за двуязычия в странах возникают трудности, кроме того, такая политика может даже приводить к расколу внутри страны.

«Кивают сейчас на практику Швейцарии. Но это совсем другой опыт, другая ситуация, которая в Украине вряд ли повторится. Двуязычие – это вопрос конкретных ситуаций. В общих чертах можно сказать: самые успешные страны – одноязычные. Британия, Америка, Германия, Франция в массовом измерении одноязычные. В каком-то смысле двуязычие – это хорошо, потому что это расширяет информационные возможности человека на индивидуальном уровне. Как массовое двуязычие – оно чаще создает трудности, чем помогает. Потому что массовое двуязычие есть в Бельгии, где страна часто оказывется на грани раскола», - заметил специалист.

В то же время, по словам Б.Ажнюка, следует учесть, что двуязычие в Украине на сегодняшний день - это факт и поэтому теперь нужно правильно регулировать эту ситуацию.

«Сроки и критерии, заложенные в Европейской хартии, в украинской практике часто интерпретируются, образно говоря, через украинскую «оптику», часто видятся в кривых зеркалах постсоветских и даже советских представлений о языковой жизни и языковых взаимоотношениях. И, бесспорно, картина получается искаженной», - отметил Б.Ажнюк.

Кроме того, эксперты заявили, что в Европе не все понимают языковую ситуацию в Украине и часто воспринимают выступления сторонников единственного языка и столкновения в парламенте как проявление национализма.

«Демонстрации за единственный язык в Украине показывают европейцам, что в Украине есть проблемы. Мне кажется, что другие европейские страны об этих проблемах не знают, потому что у них таких проблем нет. И есть тенденция говорить, что в Украине много националистов, исходя из этих демонстраций и борьбы в парламенте. И это было в наших газетах. И все думали, что в Украине – нецивилизованные люди, если есть такая борьба в парламенте. Я боюсь, что реакция Европы – это непонимание более чем поддержка», - сказала Ю.Бестерс-Дильгер.

Она отметила, что борьба за язык велась, например, во Франции в ХVIII веке, в Германии - в XIX. «Я хочу сказать, что сегодня уже не то время. Мы теперь в Европе живем во время, когда мы хотим преодолеть национализм, мы хотим жить сообща. Если есть государство такое как Украина, которая еще хочет развивать национализм, – для других это очень трудно понимать. Потому что историческая ситуация иная теперь, мы живем в другом историческом времени. В Европе о ситуации с языком в Украине очень мало знают», - отметила немецкий эксперт.

По ее словам, в немецкой Конституции, в частности, на сегодняшний день нет ни одного положения о государственном немецком языке.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», который вызывал волну протестов по всей Украине. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по усовершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева.