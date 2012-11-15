Наливайченко: госчиновники знают украинский на уровне мигрантов

Об этом он заявил УНИАН, комментируя введение Россией с декабря обязательных экзаменов для мигрантов из стран СНГ, в которых русский язык не является государственным.

«Россия и другие государства проводят свою языковую политику на государственном уровне. Нам в новом парламенте на законодательном уровне следует поддержать украинский язык, в том числе – расширение сферы его использования в среде трудовых мигрантов, поддерживать украинские школы за рубежом – в первую очередь в России и других странах, где работают сотни тысяч украинцев – в Португалии, Испании, Италии, Польши», - сказал В.Наливайченко.

«Хоть одну украинскую школу за рубежом это правительство смогло профинансировать или поддержать?» - спросил он, отметив, что вместо украинской власти это делают украинская церковь и объединения мигрантов.

По словам В.Наливайченко, сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда даже большинство государственных чиновников областного и районного уровня владеют украинским языком так же, как им владеют иностранные мигранты. «Они даже деловое письмо написать не могут, не то что сдать экзамен по государственному языку», - отметил В.Наливайченко.