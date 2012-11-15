Наливайченко: госчиновники знают украинский на уровне мигрантов
Экс-глава СБУ, новоизбранный народный депутат от партии «УДАР» Валентин Наливайченко считает, что введение Россией обязательного языкового экзамена для трудовых мигрантов должно стать сигналом для властей Украины.
Об этом он заявил УНИАН, комментируя введение Россией с декабря обязательных экзаменов для мигрантов из стран СНГ, в которых русский язык не является государственным.
«Россия и другие государства проводят свою языковую политику на государственном уровне. Нам в новом парламенте на законодательном уровне следует поддержать украинский язык, в том числе – расширение сферы его использования в среде трудовых мигрантов, поддерживать украинские школы за рубежом – в первую очередь в России и других странах, где работают сотни тысяч украинцев – в Португалии, Испании, Италии, Польши», - сказал В.Наливайченко.
«Хоть одну украинскую школу за рубежом это правительство смогло профинансировать или поддержать?» - спросил он, отметив, что вместо украинской власти это делают украинская церковь и объединения мигрантов.
По словам В.Наливайченко, сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда даже большинство государственных чиновников областного и районного уровня владеют украинским языком так же, как им владеют иностранные мигранты. «Они даже деловое письмо написать не могут, не то что сдать экзамен по государственному языку», - отметил В.Наливайченко.