Коммунисты обещают провалить голосование за премьера

Об этом заявил депутат от Компартии Спиридон Килинкаров в эфире телеканала ТВi.

"Если сегодня говорить о возможных ситуативных образованиях в парламенте, есть вопросы по которым мы можем голосовать с Партией регионов. Но это не будут точно вопросы назначения премьер-министра, это не будут вопросы социально-экономического развития", - цитирует Украинская правда.

Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что КПУ не будет голосовать за любую кандидатуру премьера, Килинкаров заявил: "Если он не будет коммунистом".