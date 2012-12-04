Коммунисты обещают провалить голосование за премьера
23:02, 04 декабря 2012Политика
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Депутаты от Компартии не будут голосовать за кандидатуру премьер-министра, предложенную Партией регионов.
Об этом заявил депутат от Компартии Спиридон Килинкаров в эфире телеканала ТВi.
"Если сегодня говорить о возможных ситуативных образованиях в парламенте, есть вопросы по которым мы можем голосовать с Партией регионов. Но это не будут точно вопросы назначения премьер-министра, это не будут вопросы социально-экономического развития", - цитирует Украинская правда.
Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что КПУ не будет голосовать за любую кандидатуру премьера, Килинкаров заявил: "Если он не будет коммунистом".
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