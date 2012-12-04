Камчатный заявляет, что его депутатская квартира не подлежит возвращению

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Я получил эту квартиру вместе с другими народными депутатами. На тот момент, это было 24 народных депутата из разных фракций. Получил с формулировкой "для постоянного проживания", - рассказал Камчатный.

"Согласно закону о статусе народного депутата, депутат может получить а) служебную квартиру; б) квартиру для постоянного проживания; в) компенсацию за жилье. Ни первого, ни третьего я не получал. Я получил квартиру для постоянного проживания, и она не подлежит возвращению согласно закону, так как она для постоянного проживания", - заявил Камчатный

По его словам, его "по ошибке" называют в перечне депутатов, которые не хотят возвращать служебные квартиры.

"Я не знаю, почему он (Макеенко) меня назвал. Я пытался его спросить, но он в кусты прячется, говорит, что ничего не говорил, и моей фамилии не называл. Может он признал свою ошибку, может он кого-то другого имел в виду", - добавил Камчатный.