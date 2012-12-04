За бюджет Верховная Рада будет голосовать 6 декабря
13:03, 04 декабря 2012Политика
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Последнее заседание Верховной Рады шестого созыва состоится 6 декабря.
Верховная Рада шестого созыва попрощается 6 декабря
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план проголосовали 237 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.
Также предполагается, что сегодня вечернего пленарного заседания в парламенте не будет. Вместо этого депутаты сегодня и завтра будут работать в комитетах над проектом государственного бюджета на 2013 год.
При этом 6 декабря состоится пленарное заседание для принятия бюджета в целом, а после этого состоится закрытие текущей сессии ВР.
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