За бюджет Верховная Рада будет голосовать 6 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план проголосовали 237 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

Также предполагается, что сегодня вечернего пленарного заседания в парламенте не будет. Вместо этого депутаты сегодня и завтра будут работать в комитетах над проектом государственного бюджета на 2013 год.

При этом 6 декабря состоится пленарное заседание для принятия бюджета в целом, а после этого состоится закрытие текущей сессии ВР.