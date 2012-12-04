Правительство предлагает принять бюджет-2013 с дефицитом 3,2% ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 миллиарда гривень, в том числе доходы общего фонда – 315,224 миллиарда гривень. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 миллиарда гривень, в том числе расходы общего фонда – 363,65 миллиарда гривень.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 миллиарда гривень.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Кабинет Министров Украины напоминает, что в проекте бюджета на 2013 год учитывается снижение ставки налога на прибыль с 21 до 19%.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

3 декабря на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель ВР Владимир Литвин предложил во вторник, 4 декабря, на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет и после этого закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.