Правительство собирается поднять прожиточный минимум на 13 гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум предлагается установить с 1 января - 972 гривни, с 1 декабря – 1,032 тыс. гривень, для детей от 6 до 18 лет с 1 января – 1,21 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,286 тыс. гривень.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц предлагается установить с 1 января на уровне 1,147 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,218 тыс. гривень.

Для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 января прожиточный минимум предлагается установить на уровне 894 гривень, а с 1 декабря – 949 гривень.

Правительство предлагает установить минимальную заработную плату с 1 января 2013 года в месячном размере 1,147 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,218 тыс. гривен. В почасовом размере - 6,88 гривень и 7,3 гривень соответственно.

Также правительство в проекте Госбюджета планирует увеличить на 6,7% помощь при рождении ребенка: до 29,310 тыс. гривень при рождении первого ребенка, до 58,620 тыс. гривень - на второго ребенка, до 117,240 тыс. гривень - на третьего и следующего ребенка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон о Госбюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2012 год, с 1 октября 2012 г. прожиточный минимум в Украине составляет 1 060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1 095 грн.

Законом также установлена с 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере - 1 тыс. 118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1 134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составляет 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.