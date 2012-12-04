Коммунисты божатся не голосовать за «нереальный» бюджет

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Я думаю, ни в старом, ни в новом парламенте голосовать фракция за этот бюджет не будет. Так как опять последние шаги направлены на долговую удавку с МВФ, что прослеживается и в этом бюджете", - отметил он.

"Плюс, все прекрасно понимают, что он нереальный, и что уже 20 сентября в Госказначействе не было средств бюджетникам", - уточнил депутат.

"Соответственно, когда у нас дефицит бюджета-2012, то голосовать за такой же 2013 не имеет смысла", - добавил Царьков.

Как известно, Госбюджет на 2013 год будет рассматриваться в Раде во вторник, 4 декабря.