Коммунисты божатся не голосовать за «нереальный» бюджет
08:55, 04 декабря 2012Политика
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По словам нардепа Евгения Царькова, депутаты от Компартии не будут голосовать за проект Госбюджета на 2013 год.
Евгений Царьков говорит, что голосование просто не имеет смысла
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.
"Я думаю, ни в старом, ни в новом парламенте голосовать фракция за этот бюджет не будет. Так как опять последние шаги направлены на долговую удавку с МВФ, что прослеживается и в этом бюджете", - отметил он.
"Плюс, все прекрасно понимают, что он нереальный, и что уже 20 сентября в Госказначействе не было средств бюджетникам", - уточнил депутат.
"Соответственно, когда у нас дефицит бюджета-2012, то голосовать за такой же 2013 не имеет смысла", - добавил Царьков.
Как известно, Госбюджет на 2013 год будет рассматриваться в Раде во вторник, 4 декабря.
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