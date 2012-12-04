Тигипко и Порошенко не зарегистрированы народными депутатами

11:26, 04 декабря 2012
Политика
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Центризбирком не успел рассмотреть документы о регистрации Сергея Тигипко и Петра Порошенко народными депутатами ВР VII созыва, потому что они были поданы в последний момент.

Центральна виборча комісія. Фото з сайту Радіо свободи

По словам главы пресс-службы ЦИК Константина Хивренко, решение по Тигипко и Порошенко ЦИК примет в течение пяти дней, сообщает Коммерсант-Украина.

Сергей Тигипко и Петр Порошенко подали в ЦИК необходимые документы только вечером 3 декабря – дня, когда истекал срок приема Центризбиркомом документов для регистрации народных депутатов, избранных 28 октября.

Премьер-министр Николай Азаров, министр юстиции Александр Лавринович, вице-премьер-министр инфраструктуры Борис Колесников, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, глава МЧС Виктор Балога, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк подали свои заявления еще утром.

Как сообщал УНИАН, вместо Ирины Акимовой и Андрея Клюева, которые отказались от депутатских мандатов, Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами по избирательному списку Партии регионов (№№ 73 и 74 соответственно) Ивана Попеску и Иштвана Гайдаша.

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